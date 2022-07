Parcul auto al judetului Satu Mare a scazut fata de anul trecut

Seful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere sI Inmatriculari Vehicule Satu Mare, comisar sef de politie Valentin Lucian FarcauIn perioada 1 ianuarie - 27 iunie 2022 s-au emis 10.913 certificate de inmatriculareIn 2022, parcul auto al judetului Satu Mare a scazut fata de 2021. Daca in 2021, in judetul Satu Mare erau 169.292 de vehicule inscrise in circulatie, in iunie 2022, in judet mai sunt 169.070 vehicule inscrise in circulatie.In perioada 1 ianuarie - 27 iunie 2022, ... citeste toata stirea