Parintele Eduard-Felician Fischer a fost numit Protopop al Protopopiatului Satu Mare

Pe data de 3 martie 2024, Duminica Fiului risipitor, Preasfintia Sa Vasile Bizau, Episcop greco-catolic de Maramures, l-a numit in functia de Protopop al Protopopiatului Satu Mare pe parintele Eduard-Felician Fischer. Numirea a fost facuta in virtutea cann. 276-278 din Codul Canoanelor Bisericilor Orientale, prin Decretul Nr. 260/03.03.2024.Parintele Fischer ii urmeaza in functie parintelui ... citește toată știrea