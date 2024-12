Parintele Milian Savianu a trecut la cele vesnice. Condoleante familiei indurerate!

Cu durere in suflet anuntam trecerea la cele vesnice a parintelui Milian Savianu. Parintele s-a nascut la 6 noiembrie 1958, in localitatea Hodisa, comuna Socond, jud. Satu Mare. Din parintii Ionel si Maria Savianu, fiind al doilea copil al familiei.Scoala primara si gimnaziala le-a absolvit in satul natal in perioada 1965-1973, iar din 1973 pana in 1978 urmeaza cursurile Seminarului Teologic Cluj-Napoca.A fost hirotonit pe seama parohiei Chilia, Protopopiatul Carei, la 16 decembrie 1979 in ... citește toată știrea