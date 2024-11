Partidul Social Democrat vine cu idei pentru stoparea declinului demografic

"Adevarul e ca Romania are tot mai putini copii si, in acelasi timp, multi tineri aleg inca sa plece in strainatate. Iar o populatie imbatranita si in scadere nu afecteaza doar echilibrul demografic, ci si piata muncii, sistemele de pensii si sanatate si, implicit, stabilitatea economica.Aceasta este realitatea, nu aberatiile scrise pe Facebook de candidati esuati, incapabili sa propage altceva decat ura si jigniri.Stoparea declinului demografic nu se rezolva cu doua postari si trei invective, ... citește toată știrea