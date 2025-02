Pas important pentru Varianta de Ocolire a orasului Negresti-Oas: documentatia tehnica a primit aviz favorabil

Un progres semnificativ a fost inregistrat in directia realizarii Variantei de Ocolire a orasului Negresti-Oas, un proiect esential pentru fluidizarea traficului si imbunatatirea sigurantei rutiere in zona. Primarul Aurelia Fedorca a anuntat ca documentatia tehnica necesara obtinerii autorizatiei de construire a fost analizata si aprobata favorabil de catre Comisia Tehnico-Economica (CTE) - Siguranta Circulatiei Rutiere.Intalnire la Ministerul Transporturilor pentru sustinerea proiectului In ... citește toată știrea