Pasarela supraterana de la Crinul, in faza finala de elaborare. Cand ar urma sa fie gata noul pasaj

Joi, 21 August 2025, ora 11:43
Descrierea investitiei

Pentru modernizarea pistei de biciclete existente si construirea pasajului suprateran se propune urmatoarea solutie: Pasajul suprateran - prin realizarea unei compozitii de platforme concentrice, cu o simetrie axata, cu structura metalica.

Platformele vizeaza tipurile de utilizatori propusi (pietoni/ciclisti) si sunt conectate cu spatiul public median propus, unde pot avea acces ciclistii ce doresc a tranzita zona. Platforma va fi dotata cu lifturi ce deservesc accesul

