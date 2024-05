Pastele in Maramures: Inima Traditiei Romanesti

Pastele in Maramures este o sarbatoare cu adevarat speciala, care aduna oamenii intr-o atmosfera de bucurie si credinta intr-una dintre cele mai autentice si conservatoare zone din Romania.Maramuresul este celebru pentru pastrarea traditiilor sale vechi si pentru atmosfera sa pitoreasca, iar Pastele este un moment deosebit in aceasta regiune.Sighetu Marmatiei, un oras bogat in istorie si traditie, gazduieste una dintre cele mai autentice sarbatori de Paste din Maramures.In acest colt ... citește toată știrea