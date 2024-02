Pataki anunta an record pentru investitii in judetul Satu Mare. Lista principalelor proiecte

Presedintele Consiliului Judetean, Pataki Csaba, anunta an record pentru investitii in judetul Satu Mare. Bugetul pentru 2024 este de 476.896.000 lei, iar cele mai multe fonduri, 274.168.070 lei, sunt destinate sustinerii proiectelor de dezvoltare, iar cheltuielile de functionare sunt prevazute la 202.727.930 lei.Presedintele Consiliului Judetean Satu Mare, Pataki Csaba, a prezentat, luni, 12 februarie, cele mai importante proiecte care vor fi derulate de institutie in 2024. Astfel, in acest ... citește toată știrea