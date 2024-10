Patru barbati retinuti in Satu Mare pentru incaierare si tulburarea ordinii publice

In urma probatoriului administrat sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Satu Mare, in cursul zilei de 27 octombrie, politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Satu Mare, au emis ordonante de retinere pentru 24 de ore, fata de 4 barbati, cu varste cuprinse intre 33 de ani si 45 de ani, toti din municipiul Satu Mare, urmand ca, in cursul zilei de 28 octombrie, sa fie prezentati magistratilor cu propuneri legale.Cercetarile ... citește toată știrea