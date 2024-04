Patru cetateni din Nepal, opriti din drumul ilegal spre vestul Europei

Politistii de frontiera satmareni au depistat, in zona localitatii Dara, patru cetateni din Nepal, care intentionau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, cu scopul de a ajunge intr-o tara din vestul Europei.In data de 17 aprilie a.c., in jurul orei 04.00, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Satu Mare, in cooperare cu lucratori ai Sectorului Politiei de Frontiera Petea, pe timpul desfasurarii unei actiuni pe linia combaterii migratiei ... citește toată știrea