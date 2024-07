Paul Stanescu: Marcel Ciolacu poate sa ramana in continuare presedintele PSD. Este cel mai bine plasat in toate sondajele de opinie pentru a candida la Presedintia Romaniei

Secretarul general al Partidului Social Democrat, Paul Stanescu, a afirmat ca presedintele partidului, Marcel Ciolacu, a fost singurul care a reusit sa aiba o relatie foarte buna cu toti colegii sai si a precizat ca acesta poate ramane in continuare presedintele partidului si in cazul in care va candida la alegerile prezidentiale si nu va castiga.Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat ca Marcel Ciolacu este cel mai bine plasat in toate sondajele de opinie pentru a candida la ... citește toată știrea