Pe fondul unei hipoglicemii, un satmarean facut un accident pe strada Rodnei

Joi, 15 decembrie 2022, la ora 13:17, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" al judetului Satu Mare a fost alertat sa intervina la un accident rutier, pe strada Rodnei, in municipiul Satu Mare. Din primele informatii, am aflat ca o persoana a ramas incarcerata in masina.La fata locului s-au deplasat 11 cadre militare cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa si un echipaj de prim ajutor.Ulterior ni s-a ... citeste toata stirea