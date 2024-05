PERCHEZIEsII. Doi barbati saltati de mascati. Acuzati de contrabanda

La data de 27 mai a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Carei, au pus in executare doua mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Carei, judetul Satu Mare, intr-un dosar penal, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda in forma asimilata, fapta prevazuta de Legea nr. 86/2006.De asemenea, in cursul lunii martie a.c., pe parcursul cercetarilor in ... citește toată știrea