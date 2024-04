PERCHEZIEsII la Satu Mare. Casa unui contrabandist, puricata de mascati

La data de 20 aprilie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Satu Mare au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara, in cadrul unui dosar penal avand ca obiect savarsirea infractiunii de colectarea, detinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea si vanzarea bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscand ca acestea provin din contrabanda sau sunt destinate ... citește toată știrea