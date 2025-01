Perchezitii domiciliare efectuate de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Satu Mare

La data de 10 ianuarie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Satu Mare, au pus in executare 4 mandate de perchezitie domiciliara, pe raza judetelor Satu Mare, Maramures si Prahova, in continuarea cercetarilor efectuate intr-o cauza penala care vizeaza savarsirea infractiunii de punere in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata.In urma ... citește toată știrea