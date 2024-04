Perchezitii in judet. Au fost depistati vinovatii genocidului

La data de 8 aprilie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare au fost sesizati de patru apicultori despre un incident produs in localitatea Beltiug, in urma caruia mai multe albine ar fi decedat.In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca mai multe familii de albine ar fi decedat, pe terenuri agricole situate in proximitatea localitatii Beltiug. La fata locului s-au deplasat si reprezentantii Directiei Sanitare Veterinare si pentru ... citește toată știrea