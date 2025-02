Perchezitii in judet. Dosar penal de inselaciune cu animale de companie

La data de 04 februarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare - Biroului pentru Protectia Animalelor sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Carei, au efectuat doua perchezitii domiciliare, in judetul Iasi, intr-un dosar penal privind savarsirea unor infractiuni de inselaciune.Din investigatiile efectuate a rezultat faptul ca, in perioada 2023-2024, o societate comerciala cu sediul in municipiul Iasi a desfasurat ... citește toată știrea