Performanta : ALBERT CZIGLER, colectionarul de medalii, un adevarat reprezentant de succes al tenisului de masa satmarean!!!

Munca, talentul si seriozitatea lui Czigler Albert au dat roade bogate si-n 2024.Sportivul din Supuru de Jos pare ca si-a depasit limitele in anul 2024 daca e sa ne uitam peste performantele tanarului jucator de tenis de masa.Daca 2023 ii aducea lui Albert, la Under 11 , titlul de vicecampion national, anul acesta, cu toate ca a trecut la o categorie mai mare de varsta, Under 13, acesta si-a trecut in palmares titlul de CAMPION NAEsIONAL, la proba de dublu baieti, impreuna cu medieseanul ... citește toată știrea