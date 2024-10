Permis de conducere fals, descoperit la Urziceni

Politistii de frontiera satmareni au intocmit dosar penal unui cetatean ucrainean, deoarece a prezentat la control un permis de conducere avand insemnele autoritatilor din Ucraina, fiind fals.Sambata, 12 octombrie a.c., in jurul orei 19.45 in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni, judetul Satu Mare s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in Romania un cetatean ucrainean. Barbatul, in varsta de 36 de ani conducea un autoturism inmatriculat in Ucraina. ... citește toată știrea