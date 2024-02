Permis necorespunzator categoriei descoperit la intrarea in tara

Politistii de frontiera satmareni cerceteaza un cetatean ucrainean care la intrarea in tara a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere necorespunzator categoriei din care face parte autovehiculul pe care-l conducea.In aceasta dimineata, in jurul orei 07.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu s-a prezentat un cetatean ucrainean in varsta de 53 de ani. Acesta conducea un ansamblu rutier format din cap tractor si semiremorca, ambele inmatriculate in Ucraina. Cu ocazia ... citește toată știrea