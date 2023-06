Vama Petea controlPolitistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit, la controlul de frontiera, pe sensul de iesire din Romania, doua permis de conducere false. Cei aflati la volanul autoturismelor - un cetatean maghiar in varsta de 29 de ani si altul cu dubla cetatenie romano-ucraineana de 33 de ani - sunt cercetati penal.Duminica, 4 iunie a.c., in jurul orei 17.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a iesi din tara un cetatean maghiar, in ... citeste toata stirea