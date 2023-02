Peste 100 de perchezitii la persoane care au cazat fictiv ucraineni pentru a obtine bani

In de 9 februarie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Maramures, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, cu sprijinul politistilor inspectoratelor de politie judetene Cluj, Satu Mare, Bistrita-Nasaud, Salaj, Mures, Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures si Serviciului Judetean Anticoruptie Maramures, pun in executare 117 perchezitii domiciliare si 3 mandate de aducere, intr-un dosar penal, ... citeste toata stirea