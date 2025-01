Rezultatele obtinute de jandarmii satmareni in minivacanta de Anul NouPentru siguranta comunitatii, in perioada 30 decembrie 2024 - 02 ianuarie 2025, peste 170 de jandarmi satmareni au actionat pe raza judetului nostru atat independent, cat si alaturi de celelalte structuri cu atributii in domeniu pentru asigurarea unui climat optim de ordine si siguranta publica la manifestarile cultural-artistice care au avut loc in aceasta perioada, precum si la cele desfasurate de Revelion.Jandarmii ... citește toată știrea