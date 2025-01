Peste 170 de locuri de munca oferite prin AJOFM la Satu Mare

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Satu Mare anuntat ca in evidentele sale se regasesc in prezent 172 de locuri de munca vacante, oferite de agenti economici din judet. Acestea acopera o gama variata de domenii si calificari, oferind oportunitati pentru persoane cu diferite niveluri de studii si competente.Potrivit datelor furnizate de agentii economici din judetul Satu Mare privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de ... citește toată știrea