Peste 200.000 de gaini fac oua in fiecare zi pentru satmareni

Preturile oualor vor mai creste pana la Paste cu aproximativ 20 de procenteDe aproape o jumatate de an, chiar din toamna anului 2021, ne confruntam cu o situatie dificila, care a amplificat efectele pandemiei de COVID-19. Vorbim aici de suita de scumpiri atat in ceea ce priveste o serie de servicii, cat si in domeniul alimentatiei. Daca majorarile de tarife la o serie de servicii au o explicati discutabila, iata ca ceea ce se petrece in domeniul alimentatiei, al preturilor care sunt in ... citeste toata stirea