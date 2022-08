Peste 200 de iubitori de vinuri au participat la degustarea de la Halmeu Vii

Bea Matusinka, principalul organizator al evenimentuluiPeste 200 de iubitori de vinuri, degustatori si pasionati de plimbari in aer liber au fost sambata, 13 august, la Halmeu Vii, pentru a participa la cel de-al treilea eveniment Picnic in the vineyard, de la ora 14:00. Primele doua editii s-au derulat la Crama de sampanie Carastelec din judetul Salaj si Crama Liliac din judetul Mures, la initiativa revistei de lifestyle Matusinka.Pentru ca organizatorii s-au gandit din timp la toate ... citeste toata stirea