Peste 250 de fermieri au participat la sarbatorirea a 10 ani de activitate SamusLact

Sambata, 4 februarie 2023, a fost sarbatoare in "famillia" "Samus Lact - Bovicoop".Intr-un restaurant de la Valea Mariei, comuna Vama, aproximativ 250 de fermieri, invitati ai acestora, alaturi de oficialitati judetene s-au intalnit pentru a marca 10 ani de existenta a Cooperativei Agricole "Samus Lact".Deschiderea evenimentului aniversar a apartinut presedintelui Daniel Frei, cel care, in urma cu zece ani, cu un grup restrans de fermieri care credeau in necesitatea asocierii, au pus bazele ... citeste toata stirea