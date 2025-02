Peste 290 locuri de munca vacante oferite satmarenilor in Spatiul Economic European

Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 292 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza:Italia - 69 locuri de munca pentru: lucrator in domeniul sportului si al pregatirii fizice - animator/animatoare centru de vacanta; sofer autobuz ; specialist in vanzari, marketing si relatii publice.Norvegia - 67 locuri de munca pentru: pizzar ; bucatar ; bucatar sef ; electrician offshore ; electrician ; montator pardoseli; patiser/sef patiserie; muncitor in ... citește toată știrea