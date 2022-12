Peste 30 tone de textile second-hand, oprite la intrarea in tara

Politistii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului Satu Mare, nu au permis intrarea in tara a doua mijloace de transport incarcate cu textile second-hand, intrucat documentele nu respectau prevederile legale.*Joi, 21 decembrie a.c., in jurul orei 08.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, s-a prezentat pentru a intra in tara, un cetatean maghiar in varsta de 48 de ani, conducand un automarfar ... citeste toata stirea