Peste 50.000 de persoane au tranzitat frontierele din Satu Mare si Maramures in minivacanta de 1 Mai

In perioada 29.04-01.05.2022, la nivelul ITPF Sighetu Marmatiei au fost dispuse masuri de fluidizare a traficului in punctele de trecere, precum si de intarire a dispozitivului de supraveghere a frontierei de stat, fara a se inregistra evenimente deosebite. Peste 600 de politisti de frontiera au fost la datorie desfasurand, zilnic, misiuni de supraveghere si control la frontiera.A fost folosita la maxim capacitatea punctelor de trecere, iar in functie de trafic, au fost suplimentate arterele ... citeste toata stirea