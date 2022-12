Peste 500 de politisti, la datorie in zilele de Anul Nou

Pentru ca intreaga comunitate satmareana sa se bucure in liniste de trecerea in Noul An, Inspectoratul de Politie Judetean Satu Mare a luat toate masurile necesare pentru asigurarea si mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica.Astfel, peste 500 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare actioneaza, incepand cu ziua de ieri, si pana in 2 ianuarie 2023, pentru ca satmarenii sa petreaca in liniste si siguranta Revelionul.Politistii rutieri actioneaza pe ... citeste toata stirea