Peste 572.000 de romani au accesat, in 2024, aplicatia "Afla la ce fond de pensii esti!"

Bucuresti, 10 februarie 2025 - Aproape 459.000 de romani au accesat, in anul 2024, aplicatia "Afla la ce fond de pensii esti!", disponibila pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), si au identificat fondul de pensii Pilon II la care sunt participanti, numar in crestere cu peste 14,5% fata de cel consemnat in anul precedent.Luand in calcul si persoanele care au accesat aplicatia, dar nu au fost identificate in registrul participantilor cu conturi de pensii administrate privat ... citește toată știrea