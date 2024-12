Peste 600 de kilograme de tutun confiscate de catre politisti

La data de 29 noiembrie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Tasnad, au organizat o actiune pe raza de competenta pentru prevenirea si combaterea traficului ilegal cu tutun, precum si pentru mentinerea unui climat corespunzator de ordine si siguranta publica.Politistii, sub indrumarea Parchetului de pe langa Judecatoria Carei, au pus in executare 3 mandate de perchezitie domiciliara pe raza localitatii Sarauad, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul ... citește toată știrea