Peste 9.000 de elevi satmareni vor beneficia de o masa sanatoasa la scoala

Guvernul aproba in sedinta de miercuri lista unitatilor scolare care vor fi incluse in programul "Masa sanatoasa". Potrivit premierului, de acest program vor beneficia 450.000 de copii.Dintre acestia, peste 9.000 sunt din judetul Satu Mare, judetului nostru, pentru acest programn, fiindu-i alocata sumna de 20,16 milioane lei.Marcel Ciolacu a anuntat ca in sedinta de Guvern va fi aprobata lista celor peste 1.200 de unitati scolare din toata tara incluse in programului "Masa sanatoasa". Urmeaza ... citește toată știrea