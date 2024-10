Peste opt tone de deseuri, oprite la intrarea in tara

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea, impreuna cu lucratori din cadrul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorului Satu Mare, nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu peste opt tone de deseuri.Marti, 08 octombrie, in jurul orei 07.15, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in tara, un cetatean german, conducand un ... citește toată știrea