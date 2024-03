Petrecere in pijamale, la Scoala Gimnaziala "Octavian Goga"

Joi, 7 martie 2024, elevii clasei a II-a A Step by Step de la Scoala Gimnaziala"Octavian Goga"Satu Mare, condusi de d-nele invatatoare Sucitu Margareta si Jakab Emese Eva s-au indreptat nerabdatori spre scoala. Fiecare avea in manute colectia pe care a pregatit-o cu mult timp in urma. In acest an era ceva nou. Erau adevarate colectii. Sunt putine cuvinte care ar putea descrie ceea ce simt copiii in asteptarea acestui eveniment.Colectiile pregatite din timp vorbesc de niste parinti ce-si iubesc ... citește toată știrea