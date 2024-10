Piata muncii in judetul Satu Mare: 352 de locuri de munca vacante

Potrivit informatiilor furnizate de agentii economici din judetul Satu Mare, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare raporteaza in prezent 352 de locuri de munca vacante. Acestea sunt distribuite pe categorii de studii, dupa cum urmeaza:Studii superioare (18 locuri): Consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala Inginer automatist Inginer chimist Inginer de cercetare in constructii de cai ferate, drumuri si poduri Proiectant inginer mecanic Sef ... citește toată știrea