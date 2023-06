Prefectul Radu Roca, in calitate de presedinte, a convocat vineri, 16 iunie, in sedinta extraordinara Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (C.J.S.U). A fost adoptata Hotararea C.J.S.U. nr. 4 din 16.06.2023, prin care s-au aprobat trei documente: Planul Judetean de aparare a C.J.S.U. in cazul producerii unei situatii de urgenta specifice provocate de cutremure; Planul Judetean de aparare a C.J.S.U. in cazul producerii unei situatii de urgenta specifice provocate de alunecari de teren; ... citeste toata stirea