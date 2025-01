Politia animalelor a aplicat aproape 20 de amenzi intr-o comuna din judet

La data de 22 ianuarie a.c., politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor, au organizat si executat o actiune pe raza localitatii Berveni, pentru prevenirea si combaterea faptelor ilegale in domeniul protectiei animalelor.In urma controalelor efectuate s-a constat ca unii dintre proprietari nu au respectat prevederile legislatiei in domeniu, fiind aplicate 19 sanctiuni contraventionale.De asemenea, in urma verificarilor efectuate, politistii din cadrul Biroului pentru Protectia ... citește toată știrea