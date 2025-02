Politia face recrutari la Satu Mare. Au inceput inscrierile

Inspectoratul de Politie Judetean Satu Mare, cu sediul in municipiul Satu Mare, str. Mihai Viteazul, nr. 11, desfasoara activitatea de recrutare si selectie a candidatilor pentru participarea la concursurile de admitere in unitatile de invatamant postliceal ale Ministerului Afacerilor, care pregatesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, cursuri cu frecventa, dupa cum urmeaza:Inscrierea candidatilor pentru admiterea la scolile postliceale ale M.A.I. se realizeaza exclusiv in ... citește toată știrea