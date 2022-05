Politistii de frontiera de la Petea nu au permis intrarea in Romania a unui camion incarcat cu deseuri

Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare, nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu 1.400 kilograme de deseuri, constand in cauciucuri uzate, pentru care soferul nu a putut prezenta documentele prevazute de lege, necesare transferului unor astfel de materiale.Miercuri, 4 mai, in jurul orei 23.00, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au efectuat, pe sensul de intrare in tara, ... citeste toata stirea