Politistii satmareni, prezenti la Centrul "Alter Ego". Activitati informative cu elevii aflati in vacanta

Pentru a marca Ziua Europeana a Numarului de Urgenta 112, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare - Compartimentul Analiza si Prevenirea Criminalitatii s-au intalnit, in data de 12 februarie a.c., cu copiii din cadrul Centrului ,,ALTER EGO", urmarindu-se transmiterea unor mesaje cu privire la importanta apelarii acestui numar doar in situatii de urgenta si la recunoasterea activitatii tuturor celor care contribuie la acordarea serviciilor in situatii de risc.Intr-o ... citește toată știrea