Pompierii satmareni in actiune. Bilantul misiunilor de Craciun si masurile pentru o noapte de Revelion in siguranta

Bilantul misiunilor gestionate de pompierii satmareni in minivacanta de Craciun si masurile de prevenire adoptate la nivelul judetului pentru ca noaptea dintre ani sa se desfasoare in conditii de deplina sigurantaIn vacanta care tocmai s-a incheiat, peste 100 de pompieri satmareni s-au aflat la datorie pentru asigurarea protectiei si sigurantei cetatenilor.Stingerea incendiilor, acordarea de prim ajutor medical, interventia in cazul accidentelor rutiere, asigurarea masurilor de prevenire si ... citește toată știrea