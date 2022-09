Popescu: Ne gandim si la o modalitate de a-i bonifica pe cei care fac economie la energie

Nivelul stocului de gaze in depozite este de peste 79%, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu." Astazi am ajuns la un nivel de peste 79% al stocului de gaze in depozite si estimam ca pana la sfarsitul saptamanii acesteia vom depasit pragul de 80%, prag minim aprobat prin noul Regulament al Comisiei Europene, asa ca Romania, cum v-am mai spus, tinand cont si de profilul de productie si de consum, se afla pe un grafic si pe un trend accelerat de crestere si pregatire pentru programul de ... citeste toata stirea