Populatia feminina are o pondere mai mare decat populatia masculina, fiind de 51,6% in judetul Satu Mare.Mai exact, conform recensamantului din anul 2021, in judetul Satu Mare sunt 330.668 de persoane, din care 160.182 de sex masculin, iar 170.486 de sex feminin.In majoritatea localitatilor populatia feminina este ... citeste toata stirea