Continuam sa publicam date statistice ale recensamantului realizat in judetul Satu Mare in anul 2021.De aceasta data prezentam informatii oficiale, din rezultatele definitive, la categoria "populatia rezidenta feminina de 11 ani si peste dupa numarul copiilor nascuti-vii, pe varste, in judetul Satu Mare, la 1 decembrie 2021".Conform ... citeste toata stirea