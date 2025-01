Posibile cazuri de salmonela si SIDA in judet. Date prelucrate de DSP

In cursul lunii decembrie, in judetul Satu Mare au fost sesizate posibile cazuri de salmonela si SIDA. Directia de Sanatate Pu8blica a prelucrat, in perioada mentionata, probe pentru identificarea acestor grave boli.Activitatea desfasurataIn luna decembrie 2024, Laboratorul de Microbiologie din cadrul Laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica al DSP Satu Mare a preluat si prelucrat un total de197 de probe, structurate astfel:1. Sonda pentru diagnostic microbiologic2 ... citește toată știrea