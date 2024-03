Posibile noi zboruri din Satu Mare spre orase europene. Director: ,,Sper cat de repede sa avem o veste buna"

Romania intra in spatiul Schengen, aerian si maritim, iar directorul Aeroportului International Satu Mare a declarat, sambata dimineata, 30 martie, in cadrul unei conferinte de presa, ca exista discutii in legatura cu noi zboruri catre spre orase europene.Aeroportul International Satu Mare intra, in aceasta noapte, in spatiul Schengen, iar intrebarea este cand vor exista zboruri catre destinatii europene de la Satu Mare. Directorul Aeroportului Satu Mare, Mihai Patrascu, a lasat sa se ... citește toată știrea