Premiera la Teatrul de Nord: LIVADA DE VISINI dupa A.P. Cehov, regia Nikita Betehtin

Duminica 19 mai, de la ora 19, in Sala Mare a Teatrului de Nord, Trupa Mihai Raicu prezinta premiera "Livada de visini" dupa Anton Pavlovici Cehov, un spectacol care a adus impreuna o echipa artistica din trei tari.Spectacolul este construit in jurul ideii de memorie. Regizorul rus porneste de la conceptul de "amintire fantoma", care, la fel ca si durerea fantoma, devine - artistic vorbind - atat de puternica, incat ceva care a existat in trecut pare ca prinde din nou viata prin evocare. ... citește toată știrea