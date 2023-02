Premierul Ciuca a discutat cu omologul bulgar despre aderarea la Schengen

Prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, a avut o convorbire in format videoconferinta cu prim-ministrul Republicii Bulgaria, Galab Donev, pe subiecte privind avansarea proiectelor de conectivitate si aderare la Schengen."Premierii Ciuca si Donev au reconfirmat interesul comun al Romaniei si Bulgariei de a adera la Spatiul Schengen in cursul acestui an, apreciind importanta mentinerii bunei cooperari si coordonari in plan bilateral si european.In acest context, a fost subliniata ... citeste toata stirea